Grandinata nel Sannio, danni alla colture in fioritura Chicchi di ghiaccio a Nord di Benevento e in alcuni centri della provincia sannita

“Marzo è pazzo” il detto popolare che richiama alle improvvise avversità meteorologiche che spesso contraddistinguono il mese che apre le porte alla Primavera. E questo pomeriggio a Benevento e specialmente a Nord della città e in alcuni paesi lungo la Fortorina e la statale 87 una violenta grandinata si è abbattuta provocando anche un incidente stradale lungo la Fortorina (Leggi altro articolo) e danni all'agricoltura.

Dopo giorni di tepore, infatti, dal pomeriggio di ieri il brusco calo delle temperature ed oggi: prima la pioggia poi in numerosi centri del Sannio la grandine che in provincia di Benevento aveva già fatto danni ingenti proprio nel giorni di Ferragosto.

Danni che riguardano in questo particolare periodo dell'anno le gemme appena nate di vigneti ed alberi da frutto oltre che di altre colture in via di vegetazione. Ora si spera che i chicchi di ghiaccio che si sono formati con la differenza della temperatura tra il suolo e il cielo non abbiano compromesso i prossimi raccolti in maniera severa.