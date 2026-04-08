Furgone in fiamme a Benevento nella notte E’ accaduto nel quartiere di Santa Maria degli Angeli: vigili del fuoco in azione

Sono in corso le indagini per stabilire la natura dell'incendio che la scorsa notte a Benevento ha interessato un furgone lasciato in sosta.

É accaduto nel quartiere Santa Maria degli Angeli, lungo il fiume Sabato.

L'allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato le fiamme avvolgere un Iveco Daily che il proprietario aveva parcheggiato in quella zona. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante.

Spente le fiamme i vigili del fuoco e i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo per stabilire cosa abbia provocato l'incendio.