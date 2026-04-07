Benevento, Floro Flores: "Momento straordinario, è un sogno troppo grande" Il tecnico giallorosso a Ottogol dopo la promozione in Serie B

Grande emozione da parte di Floro Flores nel corso della puntata di Ottogol, andata in onda il giorno dopo la vittoria del campionato: "Non dormo da ieri. È qualcosa che non avevo mai provato prima: è difficile da spiegare e da trasmettere, devo ancora metabolizzarlo. Le ultime settimane sono state dure, ma adesso mi godo questo momento straordinario. Il mio arrivo in prima squadra? Il presidente, già dopo Sorrento, mi chiese se me la sentissi. Poi il Benevento vinse a Foggia e pensai che il sogno fosse sfumato. Invece mi ha chiamato per incontrarci: abbiamo parlato di tante cose e gli ho detto che io vivo per questo. Avevo tanta paura, perché è un sogno troppo grande. Negli allenatori che ho avuto ho sempre cercato l’onestà: l’unico in cui l’ho trovata davvero è stato Zeman. Il calciatore viene spesso visto come un ignorante, ma io ho sempre cercato di lasciare qualcosa a tutti, anche a chi gioca meno. Non devo mai abbassare la testa davanti a nessuno. Oggi provo a fare con i miei ragazzi ciò che non è stato fatto con me. A volte sono anche loro amico: mi piace ridere e scherzare nello spogliatoio. Quello che si costruisce durante la settimana è ciò che poi porta alle vittorie. La Serie B? Accetto qualsiasi sfida, sempre con l'obiettivo di vincere. I principi della società sono quelli che mi rispecchiano. Se dovessi continuare qui, affronterò tutto con lo stesso spirito di quando il presidente mi ha chiamato per la prima volta".