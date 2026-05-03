Stroncato da un malore in casa, se ne va per sempre l'avvocato Gianni Forgione Benevento. Il dramma, ad ottobre avrebbe compiuto 59 anni

Un malore improvviso non gli ha dato scampo, strappandolo all'amore dei suoi cari. Avrebbe compiuto 59 anni ad ottobre l'avvocato Gianni Forgione, di Benevento, scomparso questa mattina. Era nella sua abitazione quando si è sentito male. Era pronto ad uscire, non l'ha più potuto fare.

Inutili i soccorsi per il professionista, nulla da fare per lui. Un dramma, una notizia terribile che si è immediatamente diffusa tra i suoi colleghi e quanti lo conoscevano.

Impegnato sia nel settore penale che in quello civile, l'avvocato Forgione, dal 2000 iscritto all'Ordine, era stimato per l'impegno che profondeva nel suo lavoro. Un passato anche agonistico, continuava a coltivare la sua passione per il calcio come componente della squadra dei legali che partecipa ai vari tornei. L'ennesima perdita per il Foro sannita, che lo ricorda come un avvocato competente e serio.