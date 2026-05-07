Evasione e pena definitiva per droga: due persone in carcere Entrambi fermati dai carabinieri che hanno anche denunciato un 36enne ed effettuato controlli

I carabinieri hanno arrestato per evasione un 34enne di Benevento che era sottoposto ai domiciliari. Il giovane è stato sorpreso mentre si trovava lungo corso Garibaldi e per questo lo hanno fermato.

Un 50enne della provincia, invece, è stato trasferito in carcere perchè riconosciuto definitivamente colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e truffa, commessi a Benevento rispettivamente negli anni 2019 e 2022. L'uomo deve scontare 4 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione.

Militari del Comando provinciale impegnati in una serie di controlli che hanno riguardato sia gli automobilisti che gli esercizi pubblici. Durante le verifiche un 36enne è stato denunciato per droga. I carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione 64 grammi di hashish.