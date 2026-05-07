Dosi di crack nascoste dietro un mobile dell'abitazione, arrestato un 52enne Intervento dei carabinieri, ai domiciliari un uomo di Amorosi

L'hanno fermato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stata contestata ad Enrico S., 52 anni, di Amorosi, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita.

Secondo una prima ricostruziojne, i militari hanno proceduto ad una perquisizione dell'abitazione dell'uomo sulla scorta di una serie di segnalazioni relative ad un andirvieni di giovani dalla stessa. La 'visita' ha consentito di rinvenire, nascosto dietro un mobile, un involucro di cellophane nel quale erano contenute 5 dosi di crack, peer complessivi 26 grammi di 'roba'.

Nel salotto, sistemato su una tavolo, è stato poi sequestrato materiale usato per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Condotto in caserma, il 52enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura, sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Angelo Riccio.