Cocaina, hashish e soldi: una 45enne ci ricasca, secondo arresto in un mese Benevento. Fermata dalla guardia di finanza, la donna è ai domiciliari

Era già accaduto meno di un mese fa , la scena si è ripetuta. Nuovamente arrestata Giovanna Z., 45 anni, residente a San Nicola Manfredi, alla quale è stata contestata una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata fermata nella tarda serata di ieri dalla guardia di finanza mentre era alla guida di un'auto. Perquisita, è stata trovata in possesso di 10 grammi e mezzo di cocaina e di oltre 1000 euro in contanti. Il passo successivo è stata la perquisizione della sua abitazione, nella quale sono stati sscovati circa 90 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

Difesa dall'avvocato Gerardo Giorgione, l'indagata è stata condotta in caserma e poi, su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, sottoposta agli arresti in casa. E' la stessa misura pre-cautelare che le era stata applicata a metà aprile, quando a beccarla erano stati i carabinieri della Compagnia di Benevento, che in quella occasione avevano sequestrato una decina di grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Dopo la convalida, per lei era stato disposto il divieto di dimora a Benevento.