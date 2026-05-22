Auto con ruota bucata guidata da anziano e seguita da due napoletani: bloccati Entrambi pluripregiudicati bloccati nel parcheggio centro commerciale dagli agenti della Volante

Un'auto con uno pneumatico forato che procede adagio con alla guida un anziano. Dietro un altro veicolo con due persone a bordo poi risultate essere della provincia di Napoli e già note alle forze dell'ordine.

Una scena che non è passata inosservata agli agenti della Volante della Questura di Benevento che hanno immediatamente bloccato l'auto con a bordo i due poi identificati.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri nel parcheggio del centro commerciale i Sanniti di Benevento. I poliziotti hanno notato qualcosa di sospetto proprio nell'osservare il primo veicolo dell'anziano con la ruota a terra e la seconda auto che si era accodata.

A bordo due uomini, pluripregiudicati, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, provenienti dalla provincia di Napoli. Entrambi non hanno saputo spiegare la motivazione della condotta di guida e il perchè fossero in quel luogo.

Al termine degli accertamenti proseguiti in Questura, il Questore di Benevento Giovanni Leuci ha disposto l’immediato ordine di allontanamento con divieto di ritorno nel comune di Benevento per quattro anni.