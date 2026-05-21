Una "serata in" per il Benevento: apericena con gli sponsor. LE FOTO Le parole finali di ringraziamento del presidente Vigorito ai partner commerciali

L'incontro con gli sponsor, un luogo suggestivo della città, un momento di aggregazione tra chi è sempre stato vicino alle sorti della squadra giallorossa e i giocatori che hanno regalato una gioia indimenticabile. Un elegante apericena nello "Strega Foyer", tra l'altro uno degli sponsor della società. Un momento di condivisione e celebrazione insieme ai Partner che, con passione e vicinanza, hanno accompagnato il Club lungo tutto il percorso sportivo.

La serata si è svolta in un clima di entusiasmo e orgoglio, impreziosita dalla presenza dei due trofei conquistati in stagione: la vittoria del campionato, che sancisce il ritorno del Benevento Calcio in Serie B, e la Supercoppa, simboli di un’annata ricca di successi ed emozioni.

Nel corso della serata, il Presidente Oreste Vigorito ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le aziende e alle realtà del territorio che continuano a sostenere i colori giallorossi, consolidando un rapporto fondato su fiducia, appartenenza e ambizione condivisa.