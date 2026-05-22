La B sceglie un'altra rivale del Benevento: Bari o Sudtirol? Stasera alle 20 lo spareggio play out tra altoatesini e pugliesi: chi vince conserva la B

Stasera il Benevento saprà se l'anno prossimo dovrà sobbarcarsi il lungo viaggio alla volta di Bolzano o potrà recarsi in maniera più comoda nella vicina Bari. Alle 20 è in programma la sfida di ritorno del play out tra Sudtirol e Bari, che partono dallo 0 a 0 dell'andata e costringono i galletti a vincere se vogliono salvare la categoria.

Il Südtirol, come detto, ha a disposizione due risultati su tre per conquistare la salvezza e disputare anche la prossima stagione in Serie BKT: dopo il nulla di fatto dell’andata, infatti, gli altoatesini potranno salvarsi sia con una vittoria sia con un pareggio, grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season rispetto al Bari (16° posto con 41 punti contro il 17° dei pugliesi, fermi a 40).

Il Bari, lo ripetiamo, dovrà necessariamente vincere per assicurarsi un posto anche nella prossima stagione in B: in caso di pareggio o sconfitta, infatti, i pugliesi retrocederebbero attraverso i playout per la prima volta nella loro storia. Nel 2003/04 i biancorossi persero lo spareggio salvezza contro il Venezia (successo per 1-0 all’andata, sconfitta per 2-0 al ritorno), ma riuscirono comunque a mantenere la categoria grazie a un ripescaggio.

Due ex giallorossi presenti negli organici delle due squadre: Gabriele Moncini, 10 gol in questa stagione, e Hamza El Kaouakibi, una stagione e mezza nelle file giallorosse, in quella sfortunata della retrocessione dalla B e nella prima metà della successiva serie C.

Nella foto l'ex giallorosso Gabriele Moncini del Bari