Riecco le incursioni ed i furti nella notte nei bar-tabacchi E' accaduto ad Arpaia

Ladri in azione nella notte ad Arpaia, dove nel mirino è finito un bar-tabacchi. Secondo una prima ricostruzione, dopo esere penetrati nel locale, i malviventi hanno allungato le mani su denaro, sigarette e gratta e vinci. Poi si sono allontanati a bordo di un0auto, riuscendo a far perdere, per il momento, le loro tracce.

Avviate le indagini dei carabinieri, che puntano a risalire agli autori di un colpo che rompe una tregua che durava da alcune settimane. Quando, come si ricorderà, erano state tante, sia in città, sia in più cebtri della provincia, le attività commerciali dello stesso tipo 'bersagliate' dalle incursioni dei ladri, fuggiri con bottini più o meno rilevanti. Un fenomeno criminoso che aveva inevitabilmenre creato allarme tra gli operatori, determinando la convocazione di riunioni Prefettura per la messa a punto di maggori controlli da parte delle forze dell'ordine.