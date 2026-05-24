VIDEO. Intrappolato con la testa in un barattolo di pomodori: salvato un gatto Castelvenere. Intervento dei vigili del fuoco, allertati da un avvocato

Lo hanno liberato i vigili del fuoco, restituendolo alla libertà e consentendogli di poter respirare nuovamente. Era rimasto intrappolato con la testa, il gatto diventato suo malgrado protagonista di un episodio accaduto in mattinata a Castelvenere.

Secondo una prima ricostruzione, è stato un avvocato a notare l'animale: era in strada, dinanzi alla sua abitazione, si è accorto di ciò che gli era capitato. Probabilmente per annusarne l'odore, aveva infilato la testa in un barattolo di pomodori e non era più riuscito ad uscirne. Ha ingaggiato una lotta con la latta che rischiava di soffocarlo, poi si è fermato.

E' rimasto lì fino all'arrivo dei pompieri del distaccamento di Telese Terme, allertati dal professionista, che l'hanno prima dovuto bloccare e poi hanno provveduto con una tenaglia a squarciare il barattolo. Appena è stato liberato, il gatto ha fatto un bel salto e si è allontanato. Una curiosità e nient'altro, una notizia che stavolta non racconta, per fortuna, maltrattamenti ai danni degli animali.