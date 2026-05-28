Scomparso da Guardia Sanframondi, cittadino americano trovato senza vita Il suo cadavere trovato a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Aveva 73 anni

Era di origini americane, ma aveva scelto di trasferirsi nella nostra provincia. Abitava nel centro storico di Guardia Sanframondi, con due cani a fargli compagnia, il 73enne rinvenuto senza vita a Gioia Sannitica.

Secondo quanto riportato dai siti casertani, l'uomo sarebbe stato rinvenuto vicino ad un albero, con una corda alla gola. Accanto al suo corpo esanime, bottiglie di liquore e scatole di farmaci vuote.

Avviate le indagini dei carabinieri, resta da capire se la Procura di Santa Maria Capua Vetere disporrà l'autopsia della vittima, che sembra avesse fatto perdere le sue tracce da cinque giorni. Quando la terribile notizia si è diffusa, ha suscitato una inevitabile commozione nella comunità guardiese, della quale il 73enne era ormai diventato parte, anche se chi lo conosceva lo descrive come una persona che conduceva una esistenza ritirata.