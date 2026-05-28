Mamma, vieni a prendermi: sono ai campetti di Cretarossa. Rientrato il 15enne Benevento. In serata l'epilogo delle ricerche

La paura ha lasciato il posto, finalmente, ad un lungo sospiro di sollievo. Sta bene ed è rientrato, il 15enne di Benevento di cui non si avevano più notizie da martedì pomeriggio. L'epilogo delle ricerche questa sera, quando il ragazzo ha telefonato alla madre e le ha chiesto di andare a prenderlo. Sono ai campetti di Cretarossa, le ha detto.

La donna ha avvertito i carabinieri ed è corsa da lui, poi, accompagnati dall'avvocato Maria Concetta Iannelli, lei ed il figlio hanno raggiunto la caserma dell'Arma in via Meomartini. Secondo una prima ricostruzione, il minore avrebbe affermato di non essersi mosso dal capoluogo e di essersi arrangiato per trascorrere le due notti in strada.

Fine di una storia, dunque, che per oltre 48 ore ha inevitabilmente messo in allarme l'opinione pubblica. Anche se il 15enne, come riportato da Ottopagine in un altro servizio, aveva rassicurato la mamma e la legale con un messaggio nel quale aveva sostenuto che non dovevano preoccuparsi, e che il suo gesto era legato al rifiuto di tornare in una struttura.