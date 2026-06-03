In strada con una pistola scacciacani senza tappo rosso: denunciato

Una pistola a tamburo, per fortuna a salve ma di identica forma di una vera e priva di tappo rosso, nei pantaloni. L'hanno sequestrata i carabinieri della Stazione di Pesco Sannita ad un pensionato, originario del napoletano, fermato per un controllo dopo una segnalazione.
Durante il controllo, occultata all’altezza della cintura dei pantaloni, i militari hanno trovato una pistola a tamburo a salve tipo “scacciacani”, marca Olympic 38, con cinque colpi inseriti, priva del tappo rosso e portata senza giustificato motivo.
L'oggetto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato denunciato.
Sempre i carabinieri della Stazione di Pesco Sannita, a Fragneto Monforte, nel corso di controlli effettuati in zone frequentate da giovani hanno sequestrato 0,4 grammi di hashish trovati in possesso di un minore che è stato segnalato alla Prefettura di Benevento quale assuntore di sostanze stupefacenti.