Danni al motore dopo rifornimento, interviene la Finanza: gasolio non conforme Le analisi dopo che un automobilista aveva allertato il 117: sequestrati 2.500 litri di carburante

Gasolio non conforme all’uso per autotrazione per il basso punto di infiammabilità alla base del sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Benevento al termine dei controlli e delle analisi eseguite sui carburanti.

Attività avviate dopo che un automobilista aveva chiesto l'intervento delle fiamme gialle al 117. in pratica il cittadino ha riferito che dopo aver effettuato il rifornimento presso un impianto di distribuzione carburanti a Benevento aveva subito dei danni al motore dell'auto.

Di qui il controllo nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi presso il predetto esercizio commerciale ed eseguito un prelevamento di campioni. All’esito delle analisi da parte del laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane, è stato accertato che in un serbatoio erano contenuti 2.537 litri di gasolio non conformi all’uso per autotrazione per il basso punto di infiammabilità. I militari del Gruppo di Benevento hanno effettuato, quindi, il sequestro del gasolio e di due pistole erogatrici di carburante.

Il valore economico del gasolio sequestrato è pari a 5.000 euro e l’importo relativo all’imposta non versata è di 1.200 euro.

Il titolare dell’impianto è stato denunciato per le ipotesi di reato di frode in commercio e sottrazione al pagamento delle accise.