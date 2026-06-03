Tribunale, ecco tre nuovi giudici: due al Penale, l'altro al Civile Benevento. Insediamento per i magistrati Ersilia Nardone, Ernesto Conte e Nazareno Boscaino

Il loro insediamento è previsto a metà mese, quando tre nuovi magistrati entreranno in possesso delle loro funzioni presso il Tribunale di Benevento. Si tratta dei dottori Ersilia Nardone, di Benevento, Ernesto Conte e Nazareno Boscaino, in arrivo di Napoli, che hanno completato il periodo di tirocinio formativo nel capoluogo partenopeo.

I giudici Nardone e Conte sono stati assegnati al Dibattimento penale, il loro collega Boscaino al Settore civile. Tre arrivi che consentono di colmare i vuoti aperti da una serie di trasferimenti che hanno inevitabilmente creato problemi, comunque superati, all'organizzazione e alla gestione, soprattutto, delle udienze penali.

Una Sezione, quella penale, di cui è presidente il giudice Sergio Pezza, che dall'8 al 12 giugno dovrà fare i conti con l'astensione proclama dall'Unione delle Camere penali italiane in segno di protesta contro le intercettazioni tra detenuti e avvocati.