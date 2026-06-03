Studenti in 'scena' per un cortometraggio per dire stop alle droghe Il bando del concorso “Benevento Zero Sostanze” aperto alle scuole: ecco i premi e le modalità

Arrivato il bando per il concorso Benevento Zero Sostanze, voluto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Procura di Benevento, in collaborazione con la Camera Penale di Benevento, il S.E.R.D. di Benevento e con l’Ordine degli Psicologi della Campania -Sezione di Benevento per premiare il miglior cortometraggio sul tema del contrasto alle droghe e alle tossicodipendenze. Iniziativa che vuole coinvolgere le scuole del Sannio e dei territorio che ricadano nel distretto giudiziario di Ariano Irpino.

Scopo del Concorso

Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e a un impegno sociale concreto per la Comunità, promuovendo la cultura della prevenzione e interpretando la "vita della Giustizia" come un bene comune da preservare.

I partecipanti sono invitati a illustrare, attraverso il linguaggio immediato del cortometraggio, la loro personale visione del fenomeno della droga e delle tossicodipendenze, avendo cura di sviluppare nei video i seguenti temi portanti: le ragioni di natura psicologica, sociale o relazionale per le quali si inizia a fare uso di sostanze stupefacenti; il delicato e spesso invisibile passaggio dal semplice uso alla schiavitù della dipendenza; gli effetti devastanti – fisici, psicologici e sociali – che la tossicodipendenza causa al singolo e alla sua rete familiare e le principali strategie culturali, sociali e istituzionali per contrastare e arginare tale fenomeno.

Gli studenti potranno rappresentare storie (in forma simbolica) di vite distrutte dalla droga, così come di percorsi di rinascita di persone che sono riuscite a uscire dal tunnel, concludendo con proposte, consigli e veri e propri piani di comunicazione per la prevenzione, mirati a essere realmente efficaci per i loro coetanei.

Supporto formativo alle Scuole: al fine di fornire agli studenti tutti gli elementi utili a una narrazione consapevole e approfondita, gli Istituti scolastici potranno richiedere e organizzare appositi incontri formativi. Questi momenti di approfondimento vedranno la partecipazione attiva dei vari attori impegnati sul territorio nella prevenzione e nel contrasto alle tossicodipendenze (Magistrati, Avvocati, Forze dell'Ordine, esperti del S.E.R.T. Ecc.).

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è indirizzato a tutti gli studenti delle terze, quarte e quinte classi delle Scuole Secondarie Superiori della Provincia di Benevento e dell’ex circondario del Tribunale di Ariano Irpino (ora parte integrante del Tribunale di Benevento), Anno scolastico 2026/2027.

L'obiettivo primario è ottenere la massima partecipazione della comunità studentesca. Proprio per questo motivo, il progetto è strutturato in modo da non essere una semplice competizione tra "registi", ma un percorso collettivo di cittadinanza attiva che deve coinvolgere l'intera scuola.

MODALITÀ DI SELEZIONE PARTECIPATA (IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE)

Le fasi finali e la premiazione del concorso si terranno nel mese di marzo 2027 . Ogni Istituto scolastico potrà partecipare alla fase finale del concorso con un solo elaborato. Per questo motivo, e al fine di garantire la massima condivisione e fare in modo che l'intera comunità scolastica sia protagonista attiva del progetto, la selezione dell'opera che rappresenterà la scuola avverrà attraverso un percorso democratico e partecipato interno a ciascun Istituto. Questo passaggio è fondamentale affinché l'esperienza visiva e il successivo dibattito diventino un momento di crescita e di forte impatto emotivo per tutti gli studenti, nessuno escluso: ? le Assemblee di Istituto e la proiezione: ogni scuola partecipante dedicherà un'apposita assemblea (o un momento di condivisione interna) alla proiezione dei cortometraggi realizzati. La proiezione dovrà essere capillarmente organizzata in modo da consentire alla totalità degli iscritti di visionare i lavori dei propri compagni, trasformando la visione in un grande momento di riflessione collettiva sul tema del contrasto alle tossicodipendenze.

? la Giuria Scolastica degli Studenti: al fine di garantire un voto equo, organizzato e fortemente rappresentativo di tutta la popolazione scolastica, verrà costituita una Commissione Interna composta da uno studente delegato per ciascuna classe dell'Istituto. Questa commissione sarà affiancata da una rappresentanza di Docenti che vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni e sull'adeguatezza dei contenuti.

? la scelta dell'elaborato: questa commissione scolastica, forte del dibattito nato tra tutti gli studenti durante le proiezioni, raccoglierà gli umori dell'Istituto, voterà e sceglierà il cortometraggio che rappresenterà ufficialmente la scuola nella fase finale del concorso.

Il video inviato alla Commissione Esaminatrice sarà, quindi, il frutto maturo di una scelta corale, consapevole e condivisa da parte di tutti gli studenti dell'Istituto.

A tale riguardo, l'Ente promotore tiene a sottolineare come questa prima fase rappresenti il vero cuore pulsante e l'obiettivo più nobile dell'intera iniziativa. Al di là della competizione finale, sono proprio l'impegno concreto profuso dai ragazzi nella realizzazione dei video, l'attività preliminare di formazione e studio, il confronto critico di idee e la discussione collettiva nelle assemblee a costituire il successo del progetto: un percorso di consapevolezza che semina prevenzione attiva direttamente tra i banchi di scuola.

CARATTERISTICHE TECNICHE E ISCRIZIONE

Il cortometraggio selezionato dall'Assemblea di Istituto dovrà essere consegnato alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati corredato dalla seguente documentazione: Scheda di adesione, da parte della scuola ? Supporto: il file video dovrà essere inserito in un supporto informatico di facile lettura (chiavetta USB o CD/DVD); ? Durata: il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 3 minuti e massima di 5 minuti; ? Scheda Personale: una scheda redatta in forma libera contenente le generalità dei partecipanti (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono attivo, indirizzo e-mail e l'Istituto di appartenenza) e il titolo dell'opera. Nel caso in cui il video sia stato realizzato da un'intera classe, la scheda dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti; ? Dichiarazione: la seguente dichiarazione autografa (inserita nella scheda o a parte): "Il sottoscritto accetta espressamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni del bando di indizione e regolamentazione del concorso 'Benevento – ZERO SOSTANZE' per il miglior cortometraggio".

TERMINI DI CONSEGNA

Gli elaborati, comprensivi di schede personali e autorizzazioni, dovranno essere recapitati a mani (in formato fisico) o per via telematica alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2027

SELEZIONE DEI FINALISTI E FINALE PUBBLICA

Tutti i cortometraggi (uno per ogni scuola partecipante) pervenuti alla Segreteria dell'Ordine verranno consegnati a un'autorevole Giuria di esperti e rappresentanti delle Istituzioni, composta da: ? Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento (con funzioni di Presidente di Giuria); ? Il Procuratore della Repubblica di Benevento; ? Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale; ? Il Presidente della Camera Penale di Benevento; ? Un Rappresentante delle Forze dell'Ordine; ? Il Direttore del S.E.R.D. di Benevento (o un suo delegato); ? Un Rappresentante dell'Ordine dei Giornalisti.

Fase 1 - La Preselezione Pubblica dei 9 Finalisti. Considerato l'alto numero di Istituti Superiori presenti sul territorio e auspicando la massima partecipazione da parte di tutte le scuole, si renderà necessaria una fase preliminare di selezione per individuare le opere più meritevoli. A tal fine, la Giuria si riunirà in una seduta pubblica istituzionale. In questa occasione, i commissari visioneranno tutti i cortometraggi giunti da ciascun istituto e, attraverso una valutazione comparativa, individueranno le 9 proposte principali. A questa seduta pubblica potranno partecipare i rappresentanti della stampa e degli organi di informazione per garantire la massima trasparenza alle operazioni di voto.

Fase 2 - L'Evento Finale. Solo le scuole autrici dei 9 cortometraggi selezionati nella fase precedente avranno accesso al grande evento finale. La finalissima si terrà presso una prestigiosa sala appositamente adibita nella città di Benevento e sarà aperta al pubblico, agli studenti delle scuole coinvolte e agli organi di stampa.

Dopo la proiezione dei 9 cortometraggi finalisti, la Giuria esprimerà il proprio voto palese per decretare i 3 video migliori. Si precisa che tra queste tre opere non verrà stilata alcuna classifica di merito: i tre cortometraggi risulteranno vincitori tutti ex aequo e riceveranno il medesimo riconoscimento.

ORDINE DEGLI AVVOCATI BENEVENTO

ASSEGNAZIONE DEI PREMI

In questo concorso l'impegno di tutte le scuole viene riconosciuto e valorizzato,

premiando sia l'Istituzione che il merito dei ragazzi: premio per le Scuole: a tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, a testimonianza del prezioso lavoro di sensibilizzazione svolto al proprio interno; alle 9 scuole selezionate per la finale verrà conferito, oltre all'attestato, un premio istituzionale (una coppa) quale riconoscimento speciale per aver raggiunto l'ultima fase del concorso.

premio per gli Studenti: gli studenti registi/autori che avranno realizzato i 3 cortometraggi ritenuti migliori dalla Giuria riceveranno un premio in denaro pari a € 500,00 ciascuno.

UTILIZZAZIONE DEI LAVORI REALIZZATI E ACCETTAZIONE DEL BANDO

Tutti i cortometraggi partecipanti rimarranno acquisiti agli atti dell'Organizzazione. Quelli non vincitori potranno essere proiettati in occasione di eventi e mostre legate a questo specifico progetto nei 6 mesi successivi. I cortometraggi vincitori potranno invece essere utilizzati dall'Ordine degli Avvocati di Benevento per fini divulgativi e di prevenzione (pubblicazione sul sito istituzionale, diffu?ione sui canali social Facebook e Instagram dell'Ordine o per altre campagne di sensibilizzazione nelle scuole).

Ogni partecipante, al momento dell'invio della documentazione di cui al punto 4, si intende pienamente soggetto a tutte le norme e le disposizioni del presente bando.