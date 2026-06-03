Capannone industriale in fiamme a Montesarchio IN AGGIORNAMENTO. In azione più squadre dei vigili del fuoco di Bonea e Benevento

Un incendio è divampato all'interno di un'azienda nella zona industriale alle porte di Montesarchio. Le fiamme hanno interessato il deposito di un'attività dove ci sono anche degli uffici.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, dal comando provinciale di Benevento, da San Marco dei Cavoti, dai comandi di Avellino e Caserta e i carabinieri della Compagnia caudina.

L'incendio ha interessato il capannone industriale e sono ora in corso le operazioni di spegnimento.

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