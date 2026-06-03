Scontro tra un'auto ed un furgone, paura e feriti alle porte di Benevento JN AGGIORNAMENTO. Benevento. Tre le persone rimaste ferite

Scontro tra un'auto ed un furgone, momenti di paura questo pomeriggio alla contrada Pontecorvo. E' accaduto pochi minuti fa in via San Vito, alle porte di Benevento, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra una Polo Volkswagen, che dopo l'urto si è fermata trasversalmente lungo la careggiata, ed un furgone.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi le ambulanze del 118, gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi, ed i vigili del fuoco del comando provinciale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero tre le persone rimaste ferite e che, dopo gli iniziali soccorsi, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Traffico inevitabilmente rallentato dall'incidente, lunga un paio di chilometri la fila di veicoli che si è creata dal rione Libertà fino al teatro dell'impatto sulla statale Appia.