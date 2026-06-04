In Tribunale con un coltello, me lo porto dietro perchè ci taglio le mele Benevento. Un 70enne di Sant'Agata dei Goti fermato all'ingresso dai vigilantes

Quando gli addetti alla vigilanza gli hanno chiesto di farlo, ha svuotato le tasche del pantalone e del giubbotto. E, prima di attraversare il metal detector, ha depositato in un cestino un cellulare, le chiavi e... un coltello. Me lo porto dietro perchè ci taglio le mele, ha tentato di giustificarsi, con una motivazione che non gli ha evitato una denuncia.

Protagonista dell'episodio, un 70enne di Sant'Agata dei Goti che questa mattina, accompagnato dall'avvocato Ugo Cioffi, si è presentato in Tribunale a Benevento. Doveva partecipare ad un processo, i vigilantes all'ingresso hanno proceduto ai soliti controlli, che hanno permesso di scoprire l'arma, lunga, tra manico e lama, 17 centimetri.

Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri, nel frattempo allertati, mentre l'uomo si è allontanato, probabilmente rimuginando sul fatto di non aver pensato che con quell'arma non sarebbe potuto mai entrare, e che avrebbe dovuto lasciarla a casa. Anche perchè il tempo delle mele...è ormai lontano.