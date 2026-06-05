Incendio Montesarchio: stop a raccolta e consumo di ortaggi da area colpita Ordinanza del sindaco: sospeso utilizzo acqua anche per irrigazione da pozzi e vasche aperte

Dopo il grave incendio che nella giornata di ieri, 3 giugno 2026, ha interessato un’azienda sita nella zona industriale di Tora Badia, il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha firmato in data odierna l’Ordinanza Sindacale n. 11.

Il rogo, che ha coinvolto materiali plastici, cartoni e pannelli fotovoltaici, è stato prontamente domato grazie all'intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e delle forze di Protezione Civile, che hanno provveduto a delimitare e porre in sicurezza l'area interessata.

Tuttavia, a seguito della combustione di tali materiali e in linea con la nota trasmessa dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Benevento, il primo cittadino ha ritenuto necessario adottare immediati provvedimenti cautelativi. In attesa dei risultati ufficiali delle rilevazioni dell’ARPAC sulle polveri e sulle potenziali sostanze inquinanti generate nell'atmosfera, e per il principio di massima precauzione, sono state disposte le seguenti misure restrittive sul territorio comunale interessato:

- Sospensione della raccolta e del consumo di frutti e ortaggi provenienti dai terreni dell'area colpita;

- Sospensione del consumo di alimenti che sono stati esposti per la vendita;

- Sospensione dell’attingimento di acqua per fini alimentari da vasche e pozzi non protetti;

- Sospensione dell’erogazione di acque non protette per uso irriguo.

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"Si tratta di un atto dovuto e contingibile con cui intendiamo mettere al primo posto la salute dei nostri cittadini e la sicurezza della filiera alimentare locale" – spiega il Sindaco Sandomenico – "in attesa che i rilievi tecnici dell'ARPAC definiscano con esattezza il quadro ambientale".