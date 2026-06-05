La ex è in una scuola, lui non può avvicinarla: arrestato un 32enne Pesco Sannita. L'uomo, fermato dai carabinieri, è ai domiciliari

Lo hanno sorpreso dove non si sarebbe potuto trovare: vicino all'ex compagna. E' per questo che i carabinieri hnno arrestato un 32enne di Pietrelcina, già noto alle forze dell'ordine, al quale è stata contestata la violeazione del divieto di avvicinamento alla donna.

Tutto è accaduto in serata a Pesco Sannita, dove, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato bloccato all'interno di una scuola nella quale si trovava anche la ex, a quanto pare in compagnia di alcuni bambini. Fermato e condotto in caserma, il 32enne è stato dichiarato in arresto e , su disposizione del pm Maria Anzalone, che dirige le indagini, sottoposto ai domiciliari, in attesa dela convlida dinanzi al Gip, in programma nelle prossimee ore.

E' difeso dall'avvocato Andrea Tranfaglia, che lo assiste già in un paio di processi nei quali è imputato con l'accusa di maltrattamenti ai danni di altre donne con le quali aveva avuto una relazione sentimentle.