E' a letto ma non dorme: avvocato sente rumori, grida e mette in fuga i ladri Airola, raid nelle abitazioni. Colpo riuscito in alcune case, anche quella di un altro legale

Per fortuna non era ancora caduto tra le braccia di Morfeo. In caso contrario, avrebbe subito lo stesso destino di un collega e di altre persone costrette a fare i conti con le incursioni dei ladri nelle loro case. E' accaduto ad Airola, dove a scamparla è stato un avvocato.

Non era ancora mezzanote, lui era a a letto e stava scrollando il cellulare. All'improvviso, secondo una prima ricostrzuione, ha sentito dei forti rumori provenienti dalla cucina e provocati - lo scoprirà dopo - dal tentativo di forzare con un piede di porco una vetrata. Il professionista si è immediatamente alzato ed è corso a vedere cosa stesse succedendo. Ha intuito il pericolo, ha gridato a più non posso, e questo ha indotto i malviventi a darsela a gambe levate in fretta e furia. Lasciandosi alle spalle solo l'apertura di una finestra. Il legale ha dato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini.

E' andata diversamente, purtroppo, in altre abitazioni - tra esse anche quella di un altro avvocato - nelle quali i balordi hanno razziato denaro e oggetti preziosi nonostnte la presenza delle vittime, immerse nel sonno. Episodi che hanno comprensibilemnte turbato la comunità airolana.