"Qui non per celebrare un’apparenza, ma per onorare la dedizione quotidiana" FOTO - Il comandante provinciale dei Carabinieri durante la Festa dell'Arma

“L’Arma di Benevento non è solo un ufficio. La sua presenza si esplica, in primo luogo, attraverso una peculiare attività di controllo del territorio, un impegno costante volto a garantire non solo la vicinanza alle esigenze dei cittadini, ma anche la prontezza d’intervento necessaria a neutralizzare, con fermezza, ogni sfida alla pubblica sicurezza”.

Così il comandante provinciale dei carabinieri di Benevento, Marco Keten durante il suo intervento questa mattina presso la caserma “Stefano di Buonaventura” sede del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento durante la cerimonia di celebrazione del 212°annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Presenti i familiari dei militari, numerose autorità e i bambini di alcune scuole del Sannio che hanno fatto da cornice alla manifestazione che ha visto schierati tutti i reparti territoriali, del Nucleo Forestale e del Nucleo presso l'Ispettorato del lavoro. Nel cortile del comando provinciale le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Dopo la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale ha ringraziato per la loro presenza le Autorità e tutti i cittadini sanniti, chiedendo a quest’ultimi di sentire “la Stazione Carabinieri come un rifugio sicuro, un luogo d’incontro dove la divisa non è una barriera ma un ponte, perché dietro ogni atto formale c’è un Carabiniere pronto a farsi prossimo, dove la vicinanza si fa sostanza: lo dimostra il 79% di delitti perseguiti nel 2025, segno tangibile di un impegno che non lascia zone d’ombra e che trasforma ogni caserma in un faro di rassicurazione e solidarietà".

I dati del 2025

I Reparti del Comando Provinciale di Benevento hanno svolto complessivamente circa 25.000 servizi preventivi di controllo del territorio, con una media giornaliera di 67 pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni Carabinieri, che hanno proceduto al controllo di circa 100mila persone e 75mila veicoli. Sempre nel 2025, sono stati operati 210 arresti e denunciati in stato di libertà 1.496 persone, segnando un sensibile aumento rispetto all’anno precedente, pari, rispettivamente al +15% e al +12%. Il dispositivo territoriale è stato anche integrato dall’impiego delle Squadre di Intervento Operativo dei Reggimenti Carabinieri, disposto dal Comando Generale dell’Arma, in linea con le analisi formulate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel 2025 i militari di queste speciali unità impiegati sono stati 1.061, per un totale di 432 pattuglie.

Il panorama della sicurezza pubblica nel Sannio si attesta su livelli di concreta e rassicurante stabilità. “I dati del 2025 – ha rimarcato il colonnello Keten - delineano un virtuoso decremento dei delitti commessi, con una flessione del 5% che mantiene gli indici della provincia di Benevento sensibilmente al di sotto delle medie nazionali e regionali. Tale tendenza al miglioramento trova una straordinaria conferma nei delitti del primo quadrimestre del 2026: un ulteriore e marcato calo di quasi il 20% rispetto allo stesso quadrimestre dello scorso anno, segno tangibile di un territorio che respira legalità e di una corale azione di contrasto sempre più efficiente, a testimonianza del successo di una strategia di controllo che sta restituendo ai cittadini sanniti una libertà e una serenità sempre maggiore. Dati questi che seppur incoraggianti, non rallentano l’azione dell’Arma, ma fissano l’asticella di una sfida ancora più alta”.

Il Comandante Provinciale ha assicurato che i Carabinieri resteranno vigili e determinati, fianco a fianco con le altre Forze di Polizia, per garantire un presidio che non sia solo efficace nei numeri, ma tangibile nel vissuto quotidiano, con l’obiettivo di trasformare ogni dato positivo in una certezza di protezione sempre più solida e percepita.

Il Colonnello Keten, parlando della lotta alla criminalità organizzata, ha rivolto un appello accorato al mondo dell’impresa: “la fiducia delle istituzioni è la loro arma più potente. Denunciare ogni tentativo di condizionamento dei sodalizi criminali non è solo un atto di coraggio, ma il presupposto inalienabile per custodire la libertà del mercato e la dignità del lavoro. Lo Stato è al loro fianco per assicurare che il coraggio della legalità prevalga sempre su ogni forma di prevaricazione e malaffare”.

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