Perquisiti dai carabinieri, sequestrati cellulari e computer Benevento. Nel mirino un 62enne ed un 29enne

Entrambi di Benevento. Entrambi già noti alle forze dell'ordine. Uno 62 anni, l'altro 29, si sono visti portare via telefoni e computer al termine di una perquisizione. L'hanno eseguita i carabinieri della Compagnia di Benevento sulla scorta di un ordine firmato dalla Procura di Trieste in una indagine per truffa.

Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno fatto tappa, in particolare, presso l'abitazione del 62enne, dove si trovava anche il 29enne. Tra le mani l'atto dell'ufficio inquirente friulano per una perquisizione che si è conclusa con il sequestro di pc e cellulari nei quali potrebbero esserci elementi ritenuti utili all'attività investigativa.

I nomi dei due uomini, difesi dagli avvocati Antonella Tornusciolo, Fabio Russo e.Fabio Ficedolo, erano rimbalzati all'onore delle cronache a febbraio, con la condanna a 2 anni, con rito abbreviato, decisa per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Erano stati beccati dalla Mobile che nell'estate 2025 li aveva fermati al casello di Castel del Lago, mentre rientravano, probabilmente, da Napoli, con un'auto presa a noleggio, nella quale, nascosti sotto il sedile passeggero, erano stati scovati 330 grammi di cocaina.