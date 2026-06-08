Gaetano pestato brutalmente: tre imputati in aula, quarto no. Slitta abbreviato Benevento. Difetto di notifica, rinviata a luglio l'udienza sul gravissimo episodio di Montesarchio

Tre imputati erano in aula, il quarto no. Uno - Antonio Ianaro, 20 anni (avvocati Sergio Rando e Michele Russo), di Benevento, ai domiciliari dal 13 gennaio, è arrivato con alcuni familiari ed i suoi legali-, gli altri due: Donato D' Agostino (avvocati Luca Russo e Angelo Leone), 20 anni, e Nicolò Palermo, 20 anni (avvocati Francesco Altieri e Vittorio Fucci), anche loro della città, accompagnati dalla polizie penitenziaria perchè in carcere. Come Osvaldo Masone, 20 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario), di Benevento, che era invece assente.

Breve, complice un difetto di notifica, l'udienza dinanzi al gup Roberto Nuzzo, che proseguirà il 6 luglio con il rito abbreviato per i quattro giovani arrestati per tentato omicidio nell'indagine del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri sul brutale pestaggio di Gaetano, il 17enne di Vitulano, assistito dall'avvocato Antonio Leone, che a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, era stato ridotto in di vita a colpi di mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra.

Nel prossimo appuntamento il giudice si pronuncerà sulla richiesta di abbreviato, in un caso (Masone) condizionato ad una perizia psichiatrica, nell'altro (Palermo) all'escussione di alcuni testimoni. Come è ampiamente noto, l'inchiesta ha fatto registrare ulteriori sviluppi a marzo, con l'ordinanza di custodia cautelare, per concorso in tentato omicidio, a carico di Francesco Sassano (avvocato Nino Lombardi), 21 anni, Simone Coppola (avvocati Fabio Ruso e Vittoria Mottola), 23 anni, di Calvi, Francesco Mazzone (avvocati Grazia Luongo e Angelo Leone), 21 anni, di Ceppaloni, Kevin Bozzi, 20 anni, di Benevento, e Francesco Zollo, 19 anni, di Benevento, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione.-

Altri tre, per le lesioni aggravate causate ad Antonio, un 18enne di Foglianise rappresentato dall'avvocato Raffaele Scarinzi, erano stati sottoposti ai domiciliari; Simone Rigolassi (avvocato Antonio Castiello), 20 anni, di Benevento, Matteo Gilardi (avvocato Fabio Russo), 20 anni, di Benevento, e Francesco Lima (avvocato Feliciano Salierno), 21 anni, di San Nicola Manfredi, che tre settimane fa sono tornati in libertà con l'obbligo di firma.