Si allontana da casa a 17 anni, trovata con il fidanzato in uno scantinato Benevento. La ragazza scovata dalla Mobile dopo la denuncia dei genitori

Non aveva più dato sue notizie da ieri, scatenando la comprensibile preoccupazioe dei genitori che non l'avevano vista rincasare. Questa mattina hanno potuto tirare un lungo sospiro di sollievo perchè è stata ritrovata. Ha 17 anni la ragazza per la quale a Benevento sono state vissute ore di apprensione.

Secondo una prima ricostruzione, era con un ragazzo, più grande di lei, forse il fidanzato, nello scantinato dell'abitazione del giovane. E' qui che i poliziotti l'hanno scovata, riaffidandola al papà ed alla madre. Erano stati loro a denunciarne la scomparsa: non era rientrata ieri sera, l'inizio di una notte inevitabilmente carica di tensione. Il giovane, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stato condotto in Questura per vagliarne la posizione e accertare il rapporto con la minore.

Poi, per fortuna, l'epilogo positivo della vicenda: la terza in poche settimane, dopo quelle del 15enne e del 17enne che si erano allontanati dalle comunità che li ospitavano. Due episodi che si erano conclusi in modo positivo.