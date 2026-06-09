Perde ai videogiochi, prende un martello dall'auto e sfascia la macchinetta Benevento. Un 70enne denunciato dalla Volante

Se l'è presa con la macchinetta, ai suoi occhi 'rea' di aver ingoiato l'ennesima banconota d 50 euro. E, ritenendo di potersi 'vendicare', l'ha sfasciata. Protagonista del gesto un 70enne di Benevento, al centri di un episodio accaduto in una sala giochi.

Secondo una prima ricostruzione, arrabbiato perchè aveva nuovamente perso, l'uomo è uscito in strada, ha raggiunto la sua auto ed ha prelevato dalla stessa un martello. E' rientrato nel locale e lo ha usato contro l'apparecchio, sfogando la sua rabbia per le perdite accumulate al gioco.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, che hanno sequestrato il martello – un provvedimento convalidato dal pm Chiara Maria Marcaccio – e denunciato il 70enne, difeso dall'avvocato Daniele Cella, per le ipotesi di reato di danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere.