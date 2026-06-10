Controlli, denunce, segnalazioni per droga e multe dei carabinieri nel Fortore Militari in campo per una serie di verifiche che hanno riguardato anche viabilità ed attività

Sono state 99 le persone identificate e controllate al pari di 78 veicoli e 5 esercizi pubblici durante i controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo negli ultimi giorni nella Val Fortore.

In particolare, i militari della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno individuato e controllato, all’esterno di un supermercato, un 36enne originario della Repubblica Ceca che non aveva documenti d’identità, senza fissa dimora in Italia e destinatario di un ordine d’allontanamento dal territorio nazionale. Al termine delle operazioni di rito eseguite in sinergia con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento il 36enne è stato denunciato ed accompagnato dai Carabinieri presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento un uomo di un paese della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, in quanto sorpreso in una zona periferica con una confezione da un grammo di cocaina, che aveva tentato di nascondere in bocca e che i carabinieri hanno sequestrato all’esito di un’accurata perquisizione.

I carabinieri hanno inoltre elevato 10 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per 4.033 euro totali, sequestrando un’automobile priva dell’assicurazione rca obbligatoria, ritirando una patente di guida scaduta di validità ed un’altra per mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente, contestando infrazioni per circolazione con veicoli sottoposti a fermo fiscale, mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, omessa prudenza in prossimità di un’intersezione stradale ed omessa revisione, decurtando 10 punti da patenti di guida.