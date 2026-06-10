Il dramma. Colpo di fucile, trovato senza vita un ex assessore comunale della Dc

E' accaduto a San Marco dei Cavoti

il dramma colpo di fucile trovato senza vita un ex assessore comunale della dc
San Marco dei Cavoti.  

E' morto per le conseguenze di un colpo di fucile, e l'ipotesi più accreditata, secondo una prima ricostruzione, è che si sarebbe trattato di un presunto gesto volontario. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio a San Marco dei Cavoti, la vittima è un 71enne particolarmente noto in paese e non solo.

Era pensionato, aveva sempre lavorato come coltivatore diretto, affiancando a questa attività l'impegno in politica. Tra la metà degli anni '80 e '90 era stato assessore della Dc in una giunta guidata dall'allora sindaco Matteo Cavoto, era stato inoltre al vertice della sezione sammarchese della Coldiretti.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri. Niente da fare per il malcapitato, mentre i militari hanno avviato le indagini. Una notizia terribile che ha destato una profonda commozione a San Marco dei Cavoti, dove il 71enne e la sua famiglia sono molto conosciuti.

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