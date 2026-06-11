Motocross e trattori non in regola: controlli e sequestri Polizia municipale Posti di blocco e verifiche dei requisiti per la circolazione a Benevento

Proseguono a Benevento i controlli della Polizia Municipale lungo le strade cittadine. Nel mirino degli agenti i requisiti per la circolazione di trattori e moto da competizione, in special modo dei motocross. Nella giornata di ieri sono stati sequestrati due veicoli da competizione bloccati mentre circolavano su una strada aperta al pubblico transito.

I mezzi, progettati esclusivamente per l’utilizzo in pista e nelle competizioni sportive, sono risultati privi di immatricolazione. La Polizia Municipale ricorda che i veicoli destinati esclusivamente all’attività agonistica possono essere utilizzati unicamente in aree, impianti o circuiti autorizzati e non possono in alcun modo circolare su strade aperte al pubblico transito.

Nei giorni scorsi, invece, la polizia municipale di Benevento ha effettuato una serie di controlli ai trattori agricoli che in questo periodo attraversano con maggiore frequenza le strade cittadine per spostarsi da un campo all'altro. I controlli hanno riguardato i dispositivi di sicurezza stradali e per l'operatore. Nel corso delle verifiche sono state accertate 20 irregolarità che hanno scaturito 20 sanzioni amministrative e in un caso il sequestro per un trattore senza assicurazione.