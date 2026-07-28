Schimmenti, problemi fisici: lascia il ritiro per curarsi Prima tegola per il Benevento, anche se si spera che non sia nulla di serio

Prima “tegola” per il Benevento. Emanuele Schimmenti, uno dei nuovi giallorossi ingaggiato in questa estate dal Potenza, ha lasciato il ritiro di Cascia stamattina per curarsi meglio. Si stava trascinando da un po' di giorni un'infiammazione dei tendini della cosiddetta “zampa d'oca” (la zampa d'oca è la zona anatomica del ginocchio dove si uniscono i tendini di tre muscoli della coscia: sartorio, gracile e semitendinoso). D'altra parte non aveva neanche preso parte alle due amichevoli giocate dai suoi compagni e si è deciso di farlo tornare in sede per risolvere più velocemente il problema al tendine. Per altro proprio stamattina si è sottoposto adulteriori esami strumentali e si attendono nuovo risposte.

Ovviamente si spera che non si tratti di nulla di grave e che l'esterno siciliano possa riprendere al più presto questa delicata fase della preparazione