Scontro tra tre auto al rione Libertà, feriti e paura - FOTO Lo scontro tra tre auto in via Cosentini

E' di una persona ferita e trasferita in ospedale in codice giallo il bilancio di un incidente stradale registrato intorno alle 14 in via Cosentini, al rione Libertà a Benevento.

Coinvolti tre veicoli. Si tratta di una Toyota Yaris, a bordo della quale viaggiavano una donna ed il figlio, di un piccolo furgone Fiat Doblò e una Peugeot . Violento lo scontro. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti della polizia municipale e della Volante della Questura e le ambulanze del 118 che hanno soccorso gli occupanti delle auto. Ad avere la peggio la donna presente nella Yaris. Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Municipale in sicurezza.

Restano ora da capire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Per la donna ed il figlio l'avvocato Fabio Ficedolo.