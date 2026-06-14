Benevento, si avvicina il ritiro: Mehic in cerca di riscatto

Priorità sparse. Ma le date della finestra estiva per le trattative ne segnalano una perentoria: 29 giugno. Prima non sarà possibile ufficializzare nulla. Anche se gli uomini mercato del Benevento sanno cosa fare e monitorano attentamente tutto ciò che serve alla squadra di Floro per adeguarsi ad un campionato difficile come la serie B.
Una delle priorità meno reclamizzate nell'ambito del Benevento è quella di “ottimizzare” le risorse, ovvero liberarsi di atleti in sovrappiù e prendere quegli elementi che possano essere utili alla nuova causa.
E' per questo che gli uomini del presidente tengono monitorati tanti giocatori che sono in organico e sotto contratto. Giocatori validi, che non hanno soddisfatto le attese per un motivo o un altro, ma che possono ancora recuperare il tempo perduto.
Uno di questo è Dino Mehic, classe 2003 (dunque ancora Under), per il quale il Benevento ha fatto un grosso investimento la scorsa stagione. Il suo campionato è stato decisamente deficitario: appena 15 apparizioni per un totale di 398' (appena 26' di media per partita) e un assist (per Mignani nella trasferta di Cerignola).
Il bresciano di origini bosniache veniva invece da un campionato brillante nelle file della Virtus Verona: 35 presenze, con un totale di 2709' giocati, ben 6 gol e 4 assist. Numeri che avevano aperto gli occhi a tante società, bruciate sul tempo dal Benevento.
Per lui in giallorosso prima problemi di adattamento, poi la pubalgia. L'uscita di scena nei primi mesi dell'anno e la decisione di sottoporsi ad un intervento di “ernia dello sportivo” (a marzo). Il ragazzo cresciuto nell'Atalanta si sta allenando duramente già da due mesi all'Imbriani, ha rinunciato alle vacanze e gli rimarranno solo pochi spiccioli di giorni per staccare la spina. Il 6 di luglio si riparte per il ritiro in città e lui sarà quasi certamente tra quelli che potranno rispondere al cento per cento alla convocazione. Avrà gli stimoli giusti con un campionato di serie B alle porte e un fisico riabilitato. Il Benevento lo monitora attentamente e proverà a non dilapidare il patrimonio investito. C'è da attendere i primi giorni di ritiro per sapere se uno dei rinforzi tanto cercati, il Benevento ce l'ha già in organico.