Benevento, si avvicina il ritiro: Mehic in cerca di riscatto Il bresciano di origini bosniache può essere uno dei rinforzi cercati che la strega ha già in casa

Priorità sparse. Ma le date della finestra estiva per le trattative ne segnalano una perentoria: 29 giugno. Prima non sarà possibile ufficializzare nulla. Anche se gli uomini mercato del Benevento sanno cosa fare e monitorano attentamente tutto ciò che serve alla squadra di Floro per adeguarsi ad un campionato difficile come la serie B.

Una delle priorità meno reclamizzate nell'ambito del Benevento è quella di “ottimizzare” le risorse, ovvero liberarsi di atleti in sovrappiù e prendere quegli elementi che possano essere utili alla nuova causa.

E' per questo che gli uomini del presidente tengono monitorati tanti giocatori che sono in organico e sotto contratto. Giocatori validi, che non hanno soddisfatto le attese per un motivo o un altro, ma che possono ancora recuperare il tempo perduto.

Uno di questo è Dino Mehic, classe 2003 (dunque ancora Under), per il quale il Benevento ha fatto un grosso investimento la scorsa stagione. Il suo campionato è stato decisamente deficitario: appena 15 apparizioni per un totale di 398' (appena 26' di media per partita) e un assist (per Mignani nella trasferta di Cerignola).

Il bresciano di origini bosniache veniva invece da un campionato brillante nelle file della Virtus Verona: 35 presenze, con un totale di 2709' giocati, ben 6 gol e 4 assist. Numeri che avevano aperto gli occhi a tante società, bruciate sul tempo dal Benevento.

Per lui in giallorosso prima problemi di adattamento, poi la pubalgia. L'uscita di scena nei primi mesi dell'anno e la decisione di sottoporsi ad un intervento di “ernia dello sportivo” (a marzo). Il ragazzo cresciuto nell'Atalanta si sta allenando duramente già da due mesi all'Imbriani, ha rinunciato alle vacanze e gli rimarranno solo pochi spiccioli di giorni per staccare la spina. Il 6 di luglio si riparte per il ritiro in città e lui sarà quasi certamente tra quelli che potranno rispondere al cento per cento alla convocazione. Avrà gli stimoli giusti con un campionato di serie B alle porte e un fisico riabilitato. Il Benevento lo monitora attentamente e proverà a non dilapidare il patrimonio investito. C'è da attendere i primi giorni di ritiro per sapere se uno dei rinforzi tanto cercati, il Benevento ce l'ha già in organico.