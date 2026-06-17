Accusate di spaccio di cocaina, condannate tre persone con rito abbreviato Benevento. Le sentenze al termine di due distinti processi

Quattro anni e 8 mesi per lui, 4 anni per lei. Sono le condanne decise con rito abbreviato dal gup Salvatore Perrotta, rispettivamente, per Matteo Lamparelli, 28 anni, di Benevento, ed Assunta Nocera, 36 anni, Difese dall'avvocato Gerardo Giorgione, si tratta di due delle tre persone – l'altra, Daniele Pizzone, 32 anni, anch'egli della città, ha scelto il rito ordinario – chiamate in causa da una indahgine antidroga della Squadra mobile che nell'ottobre 2025 era sfociata in una ordinanza di custodia cautelare adottata dopo gli interrogativi preventivi.

Nel mirino degli inquirenti fatti che si sarebbero svolti tra marzo e giugno dello scorso anno, con numerosi episodi di spaccio di cocaina al prezzo di 60-70 euro al grammo. Ieri la discussione – il procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò aveva chiesto 6 anni e 8 mesi e 6 anni e 2 mesi, poi la sentenza del giudice. Che, sempre con rito abbreviato, ha poi condannato ad 1 anno e 11 mesi, sempre per droga, Umberto Ianniello, 39 anni, di Benevento, che la Mobile aveva fermato nel 2025 al termine di un intervento scandito dall'aggressione ai danni di un agente che l'allora 38enne avrebbe compiuto dopo essere andato in bagno ed aver azionato lo sciacquone. Anche per Ianniello l'avvocato Giorgione.