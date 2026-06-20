Le date dell'estate giallorossa: segnatevele Il primo impegno ufficiale la sfida di Coppa Italia contro il Ravenna dell'ex Viola e di Ronaldinho

Si cominciano a cerchiare le date in rosso sul calendario in vista della prossima stagione. Lunedì 29 giugno si apre con un po' di anticipo la sessione estiva del calcio mercato. Vale per tutte le società professionistiche, poi ognuna aggiungerà le proprie.

Il Benevento ha già cerchiato anche il 6 di luglio: è il giorno fissato per l'inizio del ritiro, che prende il via in città, all'Imbriani.

Poi si continua con le date indicate dalla Lega. Mercoledì 22 luglio è prevista la presentazione ufficiale dei calendari di serie B ad Ascoli Piceno. Si conoscerà finalmente l'incedere del campionato e per la prima volta il Benevento parteciperà ad un torneo con calendario “asimmetrico”.

Proprio fino al 22 luglio ci si allena sull'erba dell'antistadio, poi il 23 si parte alla volta di Cascia. Qualche giorno all'Hotel Magrelli e qualche buona amichevole per testare la nuova squadra. Venerdì 31 luglio dovrebbe essere (manca ancora l'ufficialità) il giorno in cui si giocherà l'amichevole “portafortuna” (per entrambe...) col Frosinone. Possibile sede lo stadio “Centro d'Italia-Manlio Scopigno” di Rieti.

Domenica 9 agosto c'è l'esordio in Coppa Italia. Si gioca al Vigorito contro il Ravenna di Mandorlini e Nicolas Viola. Ma in questi giorni la squadra romagnola è diventata anche la squadra di Ronaldinho. Per quella idea pazza di tesserarlo e magari invitarlo a giocare qualche partita. Non se ne sa molto, ma il vice presidente Braida l'ha detto senza troppi giri di parole: è un evento di marketing, perchè Ronaldinho ha 45 anni e non si può pensare che giochi ancora. Una partita la giocherà, chissà quando. Ma certo non in campo esterno: se è un evento marketing che interessa la città di Ravenna, l'esibizione avverrà nel campo romagnolo. Non si scappa.

Al Benevento interessa vincerla quella partita, per regalarsi la trasferta suggestiva al Franchi di Firenze (per altro rinnovato): altra data cerchiata sul calendario, quella di domenica 16 agosto.

Poi c'è l'inizio del campionato: la data canonica è sabato 22 agosto, ma la Lega ha già annunciato che ci sarà qualche anticipo venerdì 21.