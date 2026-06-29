Massimo morto a 49 anni, il 6 luglio l'autopsia: indagato conducente Mercedes Benevento. Il dramma di Ponte Valentino costato la vita, mentre era in moto, ad un militare di Apice

Sarà affidato nella mattinata di lunedì 6 luglio al medico legale Francesco La Sala, dal sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, l'incarico dell'autopsia di Massimo, il 49enne militare di Apice che sabato ha perso la vita in un incidente stradale lungo la statale 90 bis.

In vista dell'appuntamento, e per consentire la nomina di eventuali consulenti di fiducia che partecipino all'esame, che sarà eseguito nel primo pomeriggio della stessa giornata, il Pm ha 'avvisato' le parti offese: la moglie, il figlio, la madre e la sorella della vittima, assistiti dagli avvocati Francesco Iacoviello e Luciano Iacoviello, e l'unico indagato. Si tratta di un 47enne di Paduli, difeso dall'avvocato Marcello D'Auria, che era al volante della Mercedes che si era scontrata, nella zona di Ponte Valentino, con la moto condotta da Massimo, sottufficiale dell'Esercito di stanza ad Avellino.

L'impatto, al centro delle indagini dei carabinieri, non aveva dato scampo al centauro, che aveva la passione per la moto e la corsa. Nel fine settimana era solito montare sulla sua Mv Augusta, raggiungere Savignao Iprino per un caffè, e infine tornare a casa. Sabato lo hanno attesto inutilmente, fatali le conseguenze subite, inutile, purtroppo, ogni soccorso.