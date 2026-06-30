Cercano la sua pistola, lui: me l'hanno rubata, ma non ho denunciato il furto Benevento. Denunciato un 30enne di S. Agata dei Goti, in casa pochi grammi di cocaina

Cercavano la pistola che lui deteneva legalmente, ma non l'hanno trovata. Lui, un 30enne, ha cercato di giustificarsi in tutti i modi, sostenendo che gli era stata rubata e che solo successivamente si era accorto di ciò che era accaduto, senza però denunciare il furto o lo smarrimento dell'arma, come avrebbe dovuto fare.

E' accaduto a Sant'Agta dei Goti, dove i carabinieri della locale Stazione hanno perquisito l'abitazione nella quale vive il giovane: un lavoro d'iniziativa che ha consentito ai militari di rinvenire non la pistola, come detto 'sparita', ma pochi grammi di cocaina che sono stati sequestrati.

Al termine della 'visita', il 30enne, che ha nominato come difensore l'avvocato Alessandro Della Ratta, è stato segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti e deninciato per l'ipotesi di reato di omessia custodia delle armi.