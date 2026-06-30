Abbonamenti, il Benevento sceglie prezzi competitivi: il confronto con le altre A oggi, soltanto cinque società di Serie B hanno presentato la campagna di fidelizzazione

La campagna abbonamenti del Benevento si presenta con una strategia chiara: favorire la partecipazione del maggior numero possibile di tifosi, mantenendo prezzi competitivi soprattutto nei settori popolari. Il confronto con le campagne già ufficializzate da Avellino, Cesena, Modena e Arezzo evidenzia infatti come il club giallorosso abbia scelto una stategia vantaggiosa dal punto di vista economico. Il dato che salta subito all'occhio è quello della Curva Sud, proposta a 179 euro per l'abbonamento intero. Si tratta, allo stato attuale, del prezzo più basso tra le società prese in esame. Il Benevento si colloca infatti al di sotto dei 190 euro richiesti da Cesena e Arezzo per i rinnovi e ancora più distante dai, rispettivamente, 240 e 230 euro previsti dagli stessi club per i nuovi abbonati. Lo stesso vale per l'Avellino che per la Curva Sud ha presentato un costo di 210 euro. Stesso prezzo del club giallorosso proposto dal Modena, 180 euro, solo per i vecchi abbonati. Altrimenti il costo "intero" del sodalizio gialloblù sale a 230 euro. Una scelta, da parte del Benevento Calcio, che punta a rendere lo stadio sempre più accessibile e a incentivare il ritorno del pubblico sugli spalti.

Cesena, Modena a Arezzo premiano la fedeltà. Il Benevento punta a prezzi competitivi e sostiene la Provincia

Anche la struttura complessiva del listino appare equilibrata. I Distinti sono fissati a 256 euro, la Tribuna Inferiore a 314 euro, la Tribuna Superiore Scoperta a 369 euro e la Tribuna Superiore Coperta a 469 euro, mentre la Tribuna Centrale raggiunge i 760 euro, posizionandosi come settore destinato a una fascia diversa di utenza. Un altro elemento distintivo della campagna riguarda il sistema delle agevolazioni. Oltre agli sconti per donne, Under 18 e Over 65, il Benevento conferma una tariffa dedicata anche ai residenti in provincia, categoria che beneficia degli stessi prezzi agevolati previsti per donne e over 65. In Curva, ad esempio, il costo scende da 179 a 159 euro, mentre nei Distinti passa da 256 a 230 euro, una politica che amplia significativamente la platea dei potenziali abbonati. Il confronto con le altre piazze evidenzia una precisa strategia di mercato. Se club come Cesena, Modena e Arezzo hanno scelto di differenziare in maniera marcata il prezzo tra rinnovi e nuovi abbonati, premiando la fedeltà, il Benevento preferisce puntare su un listino competitivo fin dall'inizio, con l'obiettivo di favorire il maggior numero possibile di sottoscrizioni. Non di poco conto la scelta di eliminare la giornata giallorossa, permettendo all'abbonato di utilizzare la propria tessera per tutto l'arco della stagione.

Benevento, si punta a migliorare il dato dello scorso anno

In definitiva, la campagna del Benevento si caratterizza per una politica di prezzi orientata alla crescita della base degli abbonati, che come noto nella scorsa stagione fece registrare il recordo societario in Serie C, con 5234 sottoscrizioni. La Curva rappresenta una delle offerte più convenienti del panorama attuale, seppur momentaneamente esiguo, mentre altri settori come Distinti e Tribuna mantengono un posizionamento in linea con quello delle altre società di categoria. Una scelta che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa orientata a migliorare il dato dello scorso anno.