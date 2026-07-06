Un attimo, il buio. Ed un destino che ti strappa un papà ed un marito Benevento. Oggi l'autopsia di Massimo, 49 anni, di Apice, morto in un incidente il 27 giugno

Da nove giorni non hanno più un marito ed un papà. Quel maledetto 27 giugno ha segnato inevitabilmente le loro vite perchè ha strappato ad entrambi l'amore che lui riservava alla moglie ed al figlio.

Massimo, di Apice, aveva 49 anni ed era un sottufficiale dell'Esercito di stanza ad Avellino. Il suo sorriso si è spento lungo la statale 90 bis mentre andava in moto. Il tragico impatto con una Mercedes nella zona di Ponte Valentino, tra Benevento e Paduli, il futuro azzerato in un attimo, il buio che cala e crea un vuoto impossibile da colmare.

In mattinata il pm Patrizia Filomena Rosa affiderà al medico legale Francesco La Sala l'incarico dell'autopsia, che sarà eseguita nel primo pomeriggio all'obitorio del San Pio, dove la salma si trova. Poi l'ultimo saluto ad “una persona speciale, disponibile, leale, sempre pronta ad esserci per tutti”, alla quale è toccato un destino terribile.

Un dramma al centro dell'attività investigativa dei carabinieri, per il quale è indagato, come conducente della Mercedes, un 47enne di Paduli, difeso dall'avvocato Marcello D'Auria. Un dramma che si è portato via per sempre Massimo, marito e padre, lasciandosi alle spalle una lunga scia di dolore.