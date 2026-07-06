Alle ore 9.15 di oggi 6 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca dei Rettori la Candidatura di Claudio Cataudo a Presidente della
Provincia di Benevento alle Elezioni fissate per il 26 luglio 2026.
A presentare la documentazione davanti alla Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale Libera Del Grosso sono stati l’assessore comunale di
Ceppaloni Giuseppe Varricchio, il Consigliere Comunale Lucio Mucciacciaro e il Responsabile Regionale per il Turismo della Lega
Vincenzo Lombardi. I presentatori hanno dichiarato agli Atti che hanno sottoscritto la Candidatura n. 177 Amministratori Comunali in carica.
Elezioni presidente Provincia: presentata candidatura di Cataudo
Per il rinnovo del presidente del 26 luglio
Benevento.
Alle ore 9.15 di oggi 6 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca dei Rettori la Candidatura di Claudio Cataudo a Presidente della
Alle ore 9.15 di oggi 6 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca dei Rettori la Candidatura di Claudio Cataudo a Presidente della