Elezioni presidente Provincia: presentata candidatura di Cataudo Per il rinnovo del presidente del 26 luglio

Alle ore 9.15 di oggi 6 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca dei Rettori la Candidatura di Claudio Cataudo a Presidente della

Provincia di Benevento alle Elezioni fissate per il 26 luglio 2026.

A presentare la documentazione davanti alla Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale Libera Del Grosso sono stati l’assessore comunale di

Ceppaloni Giuseppe Varricchio, il Consigliere Comunale Lucio Mucciacciaro e il Responsabile Regionale per il Turismo della Lega

Vincenzo Lombardi. I presentatori hanno dichiarato agli Atti che hanno sottoscritto la Candidatura n. 177 Amministratori Comunali in carica.