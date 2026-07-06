Ritiri: Benevento, Vicenza e Arezzo anticipano tutti L'ultima a radunarsi sarà la Cremonese, il 14 luglio a Ronzone in Val di Non

Quasi a voler mostrare la loro voglia pazza di serie B, le prime squadre a ricominciare a lavorare per preparare la nuova stagione sono state le tre neo promosse: Benevento, Arezzo e Vicenza. Benevento e Vicenza hanno festeggiato il ritorno in cadetteria con largo anticipo e non vedevano l'ora di rimettersi in moto, ma anche l'Arezzo di Bucchi ha seguito le loro orme.

Benevento subito in sede, poi dal 23 luglio a Cascia, con una serie numerosa di amichevoli (Primavera Roma, Ostiamare, Vis Pesaro e Fosinone).

L'Arezzo si è radunato ieri sera a cena a Rigutino, una frazione dell'aretino in Valdichiana, alle falde del Monte Lignano, da stamattina visite mediche e alle 18 lavoro sul campo. Dal 18 al 30 luglio i toscani si trasferiranno a Clusone in Val Seriana. Fissate anche due amichevoli in due luoghi dell'anima per i colori giallorossi: il 22 luglio a Dimaro contro il Napoli, il 30 a Pinzolo contro il Parma.

Anche per il Vicenza consuete visite al Centro medico Met, intervallate dai primi giorni di lavoro, in attesa di arrivare a sabato 11 luglio quando si partirà alla volta di Bedollo, sull'altopiano di Pinè, in Trentino.

Poi pian piano arriveranno tutte le altre: il 9 luglio l'Hellas di Marco Baroni, poi la Samp di Corradi e il Cesena di Diamanti. Venerdì 10 inizia il Padova di Calabro, così come il Palermo di Pippo Inzaghi (che si regalerà anche una trasferta in Australia per omaggiare i suoi tanti emigranti presenti lì).

Resteranno invece più o meno dalle parti di casa Juve Stabia (Polla), Empoli (Monteboro), che ha appena comunicato che il suo allenatore sarà di nuovo Guido Pagliuca, Entella (poco distante da Chiavari), Carrarese e Mantova. Poi tutte le altre in ordine sparso, dal Pisa, all'Avellino, al Modena, al Catanzaro. Ultima della fila la Cremonese, il 14 luglio, a Ronzone, nella Val di Non, in Trentino.