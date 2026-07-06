Benevento, stagione iniziata all'Imbriani. Maita: "Pronti a questa avventura" Questa mattina i giallorossi hanno dato il via al precampionato. Presenti i nuovi acquisti

Finalmente si comincia. Il Benevento questa mattina è tornato sul manto erboso dell'Imbriani per dare il via alla preparazione che metterà le basi di una stagione importante, nel corso della quale tornerà ad affrontare il campionato di Serie B. La squadra ha lavorato sin da subito con entusiasmo e voglia di fare agli ordini di Floro Flores e del suo staff, come se il periodo vacanziero non ci fosse mai stato e si fosse ripreso il filo interrotto con la vittoria della Supercoppa di Serie C, contro il Vicenza. In totale erano 28 i calciatori in campo, tranne Prisco che lamenta un fastidio alla schiena, spingendo i medici a tenerlo fermo precauzionalmente. Presenti anche i nuovi acquisti Logan, Schimmenti e Siatounis, che si stanno inserendo gradualmente in un gruppo affiatato e coeso, fortificato da una entusiasmante promozione. Oltre allo zoccolo duro della rosa, non è mancata la freschezza degli elementi che arrivano direttamente dalla formazione Primavera, come Soprano, Battista, Giugliano, Donatiello e Del Gaudio. Si tratta di calciatori di belle speranze che Floro Flores conosce benissimo. Tra l'altro, i vari Donatiello, Del Gaudio e Giugliano hanno già provato la forte emozione di esordire con la maglia della prima squadra. A disposizione anche Giovanni Castaldi, elemento prelevato a gennaio dal Foggia e poi trasferito subito, in prestito, alla Nocerina. Classe 2007, difensore, cercherà di mettere in mostra le proprie qualità in queste settimane di lavoro che si divideranno tra il Sannio e Cascia. Per il resto, il gruppo si è subito impegnato nel primo allenamento. Dopo una prima fase di lavoro fisico, si è passati subito al lavoro con la palla.

Maita: "Pronti a questa nuova avventura"

L'inizio del precampionato dà sempre la sensazione di essere il primo giorno di scuola, con capitan Maita che ha sottolineato ambizioni della squadra: "Il primo giorno è sempre bello, soprattutto perché ritrovo i compagni dopo qualche settimana di vacanza. Siamo pronti a questa nuova avventura e ci prepariamo al meglio per affrontarla al massimo. La Serie B? Ho sempre detto che sarà molto difficile. La cadetteria è molto equilibrata, basta poco per trovarti nei bassifondi così come ai vertici. Bisogna essere equilibrati, creare entusiasmo e fare punti sin da subito per avere una maggiore tranquillità". Da capitano, Maita ha accolto i nuovi acquisti Logan, Siatounis e Schimmenti: "Sono dei calciatori forti, li conosciamo dallo scorso anno. Siamo felici di averli qui con e spero che ci daranno una grossa mano".