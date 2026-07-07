Droga: deve restare agli arresti, altre misure non hanno evitato lo stesso reato Benevento. Custodia cautelare ai domiciliari per la 41enne di San Nicola Manfredi

Ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato, per questo ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari. E' la misura adottata dal gip Roberto Nuzzo, al termine della convalida, per Giovanna Zotti (avvocato Elena Cosina), 41 anni, di San Nicola Manfredi, per la quale il Pm aveva chiesto il carcere.

La donna era stata arrestata dai carabinieri dopo una perquisizione dell'abitazione che aveva consentito di rinvenire e sequestrare 140 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, un bilancino di precisione e la somma in contanti di mille e passa euro.

Gli arresti in casa, accompagnati anche dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, sono stati decisi alla luce del quantitativo di droga e, secondo il giudice, del fatto che le misure meno afflittive stabilite dopo due precedenti arresti, non sono risultate adeguate a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato.