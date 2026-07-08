Accusate di aver ceduto cocaina, tre persone arrestate dai crabinieri Telese Terme. Sono ai domiciliari

Li hanno arrestati per aver ceduto sostanze stupefacente. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri ad Antonietta D. R., 39 anni, Giuseppe D.R., 33 anni, e Liberato R., 40 anni, di Telese Terme.

Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati fermati nella cittadina termale mentre si trovavano nella stessa auto, dopo aver venduto un grammo di cocaina ad un acquirente. Un movimento non sfuggito ai militari che, intervenuti, li hanno bloccati e condotti in caserma, al pari di colui che aveva comprato la 'roba' e di una donna che era in sua compagnia.

Dichiarati in arresto, i tre indagati, difesi dall'avvocato Antonio Leone, sono stati sottoposti ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Giulio Barbato. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale, se non sceglieranno di restare in silenzio e non rispondere, potranno offrire la loro versione sui fatti.