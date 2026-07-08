Terzo giorno di prelazione, la vendita ancora non decolla 122 le tessere vendute in questa giornata di mercoledì: il totale è di 514

122 tessere sottoscritte oggi fino alle 18,32 di oggi. Il ritmo rimane piuttosto basso, ma le attenuanti non mancano: il gran caldo, qualche intoppo nel meccanismo online e questo momento del mese che non è certo quello più idoneo per fare spesa.

Il totale di abbonamenti sottoscritto è comunque arrivato a quota 514. Quello nel mirino da colmare almeno le 5.234 tessere dello scorso anno. Fino al 26 i vecchi abbonati avranno il diritto di prelazione e potranno anticipare tutti nel sottoscrivere la loro tessera di fedeltà.

Il tempo non manca, così come non è detto che tutti debbano per forza fare l'abbonamento in prelazione: sono in tanti quelli che decidono di cambiare posto e aspettano la vendita libera.

Quello di oggi rimane comunque il dato più basso: 170 il primo giorno, 222 il secondo, 122 in questo mercoledì. Serve un po' di spinta in più se si vogliono ottenere buoni risultati.