Benevento, Luigi Panarelli è il nuovo allenatore della Primavera Scelto il tecnico che guiderà la formazione giallorossa

È Luigi Panarelli il nuovo allenatore della Primavera del Benevento Calcio. Il tecnico quest'oggi ha effettuato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo lega al club giallorosso per un anno. Da calciatore, Panarelli ha avuto modo di vivere una lunga carriera tra Serie A, B e C. Da allenatore, vanta delle esperienze in Serie D e in Eccellenza con Altamura, Taranto, Fidelis Andria, Casertana, Matera, Manfredonia e Igea Virtus. Nell'ultima stagione, per Panarelli c'è stata una breve parentesi al Taranto, durata pochi mesi. Il nuovo tecnico raccoglie l'eredità di Floro Flores e De Angelis, i due allenatori che si sono seduti sulla panchina della Primavera nella scorsa stagione. Verso fine luglio ci sarà l'inizio della preparazione, con Panarelli che darà il via al proprio corso in giallorosso. L'obiettivo è il solito: ottenere risultati sul campo, ma soprattutto far crescere al meglio i calciatori che gli verranno messi a disposizione, cercando di metterli in condizione di dare il necessario supporto alla prima squadra.