Primavera, definito il girone del Benevento La formazione giallorossa è stata inserita nello schieramento B

La Lega B ha ufficializzato i gironi del campionato Primavera 2. Il Benevento è stato inserito nello schieramento B, dove ritroverà il Napoli in seguito alla retrocessione degli azzurri. Oltre ai partenopei, figurano anche le campane Avellino e Salernitana. Il campionato inizierà il prossimo 5 settembre, con la formazione giallorossa che sarà guidata da un nuovo allenatore dopo l'esperienza di De Angelis sulla panchina giallorossa. Il nome del tecnico verrà comunicato a stretto giro dal sodalizio sannita.

Primavera 2, ecco i due

Girone A: Cittadella, Cremonese, L.R. Vicenza, Lecco, Mantova, Modena, Padova, Pro Vercelli, Reggiana, Renate, Sampdoria, Sudtirol, Udinese, Union Brescia, Venezia Virtus Entella.

Girone B: Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Frosinone, Latina, Monopoli, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Salernitana, Spezia.