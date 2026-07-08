Coppa Italia Frecciarossa, ecco date e orari dei primi due turni Il Benevento ospiterà il Ravenna al Vigorito il 9 agosto alle 21

Benevento-Ravenna alle 21, Fiorentina contro chi vincerà la sfida del Vigorito alle 21,15. La Coppa Italia Frecciarossa ha le sue date e i suoi orari. L'esordio della squadra giallorossa sarà come era già noto al Vigorito domenica 9 agosto, l'orario di inizio le 21. Il Benevento avrà la grande chance di giocarsi oltre alla qualificazione ai “trentaduesimi” anche la sfida suggestiva al Franchi contro la Fiorentina. Se per le quattro gare del turno preliminare non è prevista copertura televisiva, le reti mediaset entreranno in gioco nel turno successivo: se il Benevento passerà il turno i tifosi sanniti potranno regalarsi una splendida vacanza a Firenze, altrimenti avranno gli schermi di Italia Uno a trasmettere la sfida tra giallorossi e viola.

TURNO PRELIMINARE

Vicenza-Catania sabato 8 agosto ore 20

Ascoli-Potenza sabato 8 agosto ore 20:30

Arezzo-Union Brescia domenica 9 agosto ore 19:45

Benevento-Ravenna domenica 9 agosto ore 21:00

TRENTADUESIMI DI FINALE

Parma-Vicenza/Catania venerdì 14 agosto ore 18

Cagliari-Arezzo/Union Brescia venerdì 14 agosto ore 18.30

Monza-Avellino venerdì 14 agosto ore 20.45 (Canale 20)

Fiorentina-Benevento/Ravenna venerdì 14 agosto ore 21.15 (Italia 1)

Catanzaro-Sudtirol sabato 15 agosto ore 18 (Canale 20)

Udinese-Padova sabato 15 agosto ore 18.30 (Italia 1)

Venezia-Modena sabato 15 agosto ore 20.45 (Canale 20)

Torino-Carrarese sabato 15 agosto ore 21.15 (Italia 1)

Frosinone-Juve Stabia domenica 16 agosto ore 18 (Canale 20)

Genoa-Ascoli/Potenza domenica 16 agosto ore 18.30 (Italia 1)

Verona-Virtus Entella domenica 16 agosto ore 20.45 (Canale 20)

Lazio-Mantova domenica 16 agosto ore 21.15 (Italia 1)

Pisa-Empoli lunedì 17 agosto ore 18 (Canale 20)

Sassuolo-Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 (Italia 1)

Cremonese-Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 (Canale 20)

Palermo-Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15 (Italia 1)